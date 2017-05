அடுத்த ஆசிட் டெஸ்ட்... கொடநாடு எஸ்டேட் கொலை.. சசி, தினகரனிடம் விசாரணை நடத்த திட்டம்

ஜெயலலிதா மறைவுக்கு பிறகு கொடநாடு எஸ்டேட் நிர்வாகம் சசிகலா, டிடிவி தினகரன் ஆகியோர் கட்டுப்பாட்டில் இருந்ததால் கொலை, கொள்ளை குறித்து அவர்களிடம் விசாரணை நடத்த போலீஸார் திட்டமிட்டு வருகின்றனர்.

English summary

After Jayalalitha's death, Kodanad Estate was managed by Sasikala and Dinakaran. So the police discussing with senior officials to inquire them in connection with murder and robbery incidents happened in Kodanad.