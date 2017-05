கொடநாடு கொள்ளை: எஸ்டேட் பங்களா பணிப்பெண்களிடம் போலீஸ் விசாரணை

கொடநாடு பங்களாவில் நடந்த கொலை, கொள்ளை தொடர்பாக ஜெ., சசிக்கு உதவியாளராக இருந்த பங்களா பணிப்பெண்களை போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.

English summary

Police team is grilling the maids in the controversial Kodanad estate.