சேலத்தில் டாஸ்மாக் கடைகளை மூடகோரி போராட்டம்... தரதரவென இழுத்துச் சென்ற போலீஸ்!

சேலத்தில் டாஸ்மாக் கடைகளை மூட வேண்டும் என்ற கோரிக்கையுடன் போராடிய இளைஞர்கள் போலீஸ் வாகனத்துக்கு அடியில் படுத்துப் போராடினார்கள். அவர்களை போலீசார் வலுக்கட்டாயமாக தரதரவென இழுத்துச் சென்றனர்.

English summary

In Salem youngsters protested against TASMAC. They lying under the police van, even though police arrested them violently.