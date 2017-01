லத்தியால் அடித்த போலீஸார்... கோயம்பேடு பஸ் நிலையத்தில் அமைச்சரிடம் பெண் சரமாரி புகார்

கோயம்பேடு பேருந்து நிலையத்தில் ஓய்வாக அமர்ந்திருந்த போது விசாரணை என்ற பெயரில் போலீசார் லத்தியால் அடித்து துன்புறுத்தியதாக அமைச்சர் விஜயபாஸ்கரிடம் இளம் பெண் புகார் அளித்துள்ளார்.

Story first published: Monday, January 9, 2017, 14:51 [IST]

English summary

A Bengalore Woman name Annapoorana was complaint to Minister Vijaya bhaskar aganinst police are harrasment to me at koyambedu omni bus stand in Chennai.