மூட்டை மூட்டையாக கைப்பற்றப்பட்ட கிழிந்த 500, 1000 ரூபாய் நோட்டுகள்.. வாணியம்பாடியில் பரபரப்பு

வாணியம்பாடியில் செல்லாததாக அறிவிக்கப்பட்ட பழைய 500, 1000 ரூபாய் நோட்டுகளை துண்டு துண்டாக வெட்டி மூட்டைகளில் வீசிய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

police have seized sacks full of old 500, 1000 rupees currency notes in vaniyambadi