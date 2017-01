ஜல்லிக்கட்டு நடத்தக்கூடாது நடிகர் கருணாஸுக்கு போலீஸ் வார்னிங்

சிவகங்கை அருகே தடையை மீறி ஜல்லிக்கட்டு நடத்த முயன்ற நடிகர் கருணாஸுடன் போலீசார் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். தடையை மீறி ஜல்லிக்கட்டு நடத்தக்கூடாது என நடிகர் கருணாஸ்க்கு போலீசார் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.

English summary

Actor Karunas tried to conduct Jallikattu. Police officials were talking to actor karunas to stop Jallikattu. They instructed karunas that without permission we can not conduct Jallikattu.