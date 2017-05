ஜெ- சசி கார்டிரைவர் கனகராஜ் மரணத்தில் மர்மம்.. அ.தி.மு.கவினர் 24 பேருக்கு போலீசார் குறி!

போயஸ்கார்டனில் ஜெயலலிதா வீடு மற்றும் கொடநாடு எஸ்டேட் பங்களாவில் கார் டிரைவராக இருந்தவர் கனகராஜ். இவர் கடந்த மாதம் சாலை விபத்தில் உயிரிழந்தார். அதில் மர்மங்கள் உள்ளது என்று கூறப்படும் நிலையில் போலீசார

police investigating deeply with 24 ADMK functionaries for Jayalalithaa cab driver Kanagaraj Murder

