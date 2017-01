ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவாக திரண்ட ஐடி ஊழியர்கள் மீது போலீஸ் தடியடி... ராமாபுரத்தில் பதற்றம்

சென்னை ராமாபுரத்தில் போராட்டம் நடத்திய டிஎல்எஃப் ஐடி நிறுவன ஊழியர்கள் போலீசார் தடியடி நடத்தியதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Story first published: Wednesday, January 18, 2017, 15:51 [IST]

English summary

Chennai police have indulged in lathicharge to chase the protesting IT employees near Ramapuram