அலங்காநல்லூரில் இளைஞர் கூட்டம் அதிகமானதால் போலீஸ் திடீர் தடியடி!

அலங்காநல்லூரில் ஜல்லிக்கட்டுக்கு நடத்த வலியுறுத்தி திரண்ட இளைஞர்கள் மீது போலீசார் லேசான தடியடி நடத்தினர். இதையடுத்து போலீசாருக்கும் இளைஞர்களுக்கும் இடையே தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது.

English summary

Police lathicharged people protesting against the ban on Jallikattu in Alanganallur in Madurai on Monday.