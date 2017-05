பஸ் ஸ்டிரைக் எதிரொலி.. சென்னையில் போலீசார் விடுமுறை ரத்து

போக்குவரத்து தொழிலாளர்கள் வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுட்டுள்ளதால் சென்னையில் விடுமுறையில் உள்ள போலீசாரின் விடுமுறை ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறை அறிவித்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Police leave canceled in chennai due to transport workers strike

Other articles published on May 14, 2017