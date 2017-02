தமிழகம் முழுவதும் திடீர் ரவுடி வேட்டை.. சென்னையில் 105 பேர் சிக்கினர்!

தமிழகம் முழுவதும் போலீசார் நடத்திய அதிரடி சோதனையில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக ரவுடிகள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். சென்னையில் மட்டும் 105 ரவுடிகள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

English summary

Police have intensified patrols and arrested over 300 rowdies in the last two days in TamilNadu.