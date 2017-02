நெடுவாசலுக்குள் நுழைய போலீஸ் தடை - சோதனையை தாண்டி குவிந்த 70 கிராம மக்கள்

நெடுவாசல் கிராமத்திற்குள் நுழைய போலீஸ் தடை விதித்த நிலையில் தடையை மீறி 70 கிராம மக்கள் குவிந்துள்ளனர்.

English summary

People protest against the proposed hydrocarbon project of the Union Government at Neduvasal in Pudukottai district. Police ban village people and supporters enter Neduvasal.