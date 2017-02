ரிசார்ட்டில் இருந்து எம்.எல்.ஏ.க்கள் வெளியேறுமாறு உத்தரவு.. கூவத்தூரில் போலீஸ் குவிப்பு.. பரபரப்பு!

கூவத்தூர் ரிசார்ட்டில் தங்கியுள்ள அதிமுக எம்.எல்.ஏ.க்களை வெளியேறுமாறு போலீஸ் உத்தரவிட்டுள்ளது. இதனால் அங்கு அசாதாரண சூழல் நிலவுகிறது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Tuesday, February 14, 2017, 19:29 [IST]

English summary

police urges to sasikala supporters mla's to leave from Kuvathur.