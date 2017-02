ஓபிஎஸ்-க்கு ஆதரவாகவும் மெரினா புரட்சி? கடற்கரையில் போலீசார் திடீர் குவிப்பு!!

முதல்வர் ஓ. பன்னீர்செல்வத்துக்கு ஆதரவு தெரிவித்து இளைஞர்கள் மெரினா கடற்கரையில் திரளக் கூடும் என தகவல் பரவியதால் அங்கு போலீசார் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

English summary

Heavy police force deployment at Chennai Marina Beach after that the rumours spread over the youths will gather there over support to Chief Minister O Panneerselvam.