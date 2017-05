நாமக்கல் சுப்பிரமணியம் மர்ம மரணத்தின் பின்னணியில் மாஜி அமைச்சர் தலை உருள்கிறது?

நாமக்கல் சுப்பிரமணியத்தின் மர்ம மரணத்தின் பின்னணியில் மாஜி அமைச்சர் ஒருவரது தலையும் உருள்கிறது.

English summary

Namakkal Police probing on the Ex Minister's role in Minister Vijayabaskar's close friend Subramaniam's mysterious death.