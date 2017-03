தாக்குதல் அச்சத்தால் தமிழகத்தில் உள்ள இலங்கை நிறுவனங்கள் கடும் பீதி- போலீஸ் பாதுகாப்பு

ராமேஸ்வரம் மீனவர் படுகொலையைத் தொடர்ந்து, தாக்கப்படலாம் என்ற அச்சத்தால் தமிழகத்தில் உள்ள இலங்கை நிறுவனங்களுக்கு பாதுகாப்பு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

Story first published: Tuesday, March 7, 2017, 9:20 [IST]

English summary

Police Protection has increased to Sri Lankan companies in Tamil Nadu. After a fishermen shot and killed by Srilankan navy. Additional protection is provided to the Sri Lankan embassy and its banks.