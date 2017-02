சசிகலா சொத்துக்குவிப்பு வழக்கில் தீர்ப்பு... முதல்வர் ஓபிஎஸ் வீட்டுக்கு கூடுதல் போலீஸ் பாதுகாப்பு

சசிகலா சொத்துக்குவிப்பு வழக்கில் தீர்ப்பு வெளியாகவுள்ளதால் முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் வீட்டிற்கு போலிஸ் பாதுகாப்பு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Police protection increased in the Chief minister O.Paneerselam's home at greenways road. Due to Sasikala asset case judgement and MLAs arrival from Sasikala team, police deployed in CM OPS home.