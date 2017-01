சென்னை மெரினாவில் 100க்கும் மேற்பட்ட போலீஸ் திடீர் குவிப்பு!!

சென்னை மெரினா கடற்கரையில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட போலீசார் குவிக்கப்பட்டுள்ளதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

Story first published: Saturday, January 28, 2017, 15:24 [IST]

Police said in the last few days, messages were being circulated in the social media requesting youth to congregate at the Marina for various purposes. The youth and student community are requested not to believe such messages being circulated police said.