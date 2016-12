மோதல்களை தடுக்க அதிமுக பொதுக்குழுவிற்கு பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு.. தீவிர சோதனைக்கு பிறகே அனுமதி

இன்றைய அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டத்திற்கு பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. சசிகலாவை பொதுச்செயலாளராக நியமிக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து கூட்டத்தில் யாராவது கோஷமிட்டால் மோதல் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதை கருத்தில் கொண

Story first published: Thursday, December 29, 2016, 7:44 [IST]

English summary

Police protection on high for AIADMK general secretary meeting in which Sasikala may be expected to select as the party general secretary.