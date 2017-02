ஓ.பி.எஸ். காரிலிருந்து சைரன், லச்சினை அகற்றம்.. போலீஸ் பாதுகாப்பும் வாபஸ்!

ஓ.பன்னீர்செல்வம் காரில் இருந்த சைரன் மற்றும் அரசு லச்சினை அகற்றப்பட்டது.

English summary

Edappadi Palanichany sworn as the Chief Minister of Tamil Nadu. After this Police protection has been withdrawn From OPS home. siren and mark also laccinnai also rmoved from ops car.