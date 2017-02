ஜாமீனில் வெளியே வர முடியாத பிரிவுகளின் கீழ் சசிகலா, எடப்பாடி பழனிச்சாமி மீது வழக்கு

அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் கடத்தல் தொடர்பாக ஜாமீனில் வெளியே வர முடியாத பிரிவுகளின் கீழும் சசிகலா, எடப்பாடி பழனிச்சாமி மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

English summary

Kuvathur Police are registered the case against Sasikala and Edapaadi Palanisamy in 5 sections.