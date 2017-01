ஜல்லிக்கட்டு உரிமைப் போர்: அலங்காநல்லூரில் கைதான 40 பேர் மட்டுமே விடுதலை- தொடரும் பதற்றம்!!

ஜல்லிக்கட்டு காளைகளை அவிழ்த்து விட்ட 35 பேர் விடுதலை செய்யப்பட்டுள்ளனர். இன்று காலையில் கைது செய்யப்பட்ட 240 பேரில் 5 பேர் மட்டுமே விடுதலை செய்யப்பட்டுள்ளதால் அலங்காநல்லூரில் பதற்றம் நீடித்து வருகிறது

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Tuesday, January 17, 2017, 13:22 [IST]

English summary

Police released 35 Jallikattu supporters, who stage protest for Jallikattu in Alanganallur, but 235 not yet.