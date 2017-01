அலங்காநல்லூரில் அவிழ்த்துவிடப்பட்ட காளைகளை சிறைபிடித்த காவல்துறையினர்!!

அலங்காநல்லூரில் அவிழ்த்துவிடப்பட்ட காளைகளை காவல்துறையினர் பறிமுதல் செய்தனர். தடையை மீறி ஜல்லிக்கட்டு நடத்தப்பட்டதாக கூறி அவர்கள் காளைகளை இழுத்துச் சென்றனர்.

Madurai (Tamil Nadu): Villagers protest in support of #jallikattu in Alanganallur, lathicharged by Police. Bull seized by Police pic.twitter.com/CZyEVxorQK

English summary

Police baton charge on public who were protesting to demand jallikattu in Alanganallur, madurai. Police Seized the bulls which is untied in Alanganallur.