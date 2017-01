அமைதியாக போராடிய மாணவர்கள் ஏன் இப்படி ஒரு அடக்குமுறை?... என்ன கொடுமை இது!

ஜல்லிக்கட்டுக்கு நிரந்தர சட்டம் கோரி அமைதியாக போராடிய இளைஞர்களும், மாணவர்களும் குண்டுக்கட்டாக வெளியேற்றப்பட்ட செயல் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Story first published: Monday, January 23, 2017, 9:07 [IST]

English summary

Everyone feels that Police should have handled this in a better way after seeing the scenes in Chennai Marina beach.