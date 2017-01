ஜல்லிக்கட்டுக்காக போராடிய மாணவர்களை கைது செய்யக்கூடாது: ஹைகோர்ட் மதுரை கிளை உத்தரவு

ஜல்லிக்கட்டுக்காக போராடிய அப்பாவி மாணவர்களை எதுவும் செய்யக்கூடாது என உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை தெரிவித்துள்ளது.

English summary

Police Should not take any action for pro jallikattu protesters, says madurai High Court Bench