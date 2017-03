கொள்ளை சம்பவம் எதிரொலி: நெல்லையில் வடமாநிலத்தவர்களை கணக்கெடுக்கும் போலீசார்!

நகைக்கடையில் நடந்த கொள்ளை சம்பவத்தையடுத்த நெல்லையில் உள்ள வட மாநிலத்தவர்களை போலீசார் கணக்கெடுத்து வருகின்றனர்.

English summary

Police starts counting North state employees in Tamilnadu after the theft of Nella Jwellory shop.