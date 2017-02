கூவத்தூர் வழியாக வாகனங்கள் செல்ல தடை.. போலீசாரின் திடீர் நடவடிக்கையால் மன்னார்குடி கும்பல் பீதி

பதற்றம் நிலவி வரும் கூவத்தூர் வழியாக வாகனங்கள் செல்ல போலீசார் தடை விதித்துள்ளனர்.

English summary

Police ban suddenly vehicles go through Koovathoor in ECR. And suggested an alternative way to go. The sudden action of the police in the resort make fears Mannarkudi gang.