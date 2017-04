பெண்களையும் விரட்டி விரட்டி அடித்த காவல்துறை... திருப்பூரில் பதற்றம்

திருப்பூர் சாமளாபுரத்தில் டாஸ்மாக் கடையை மூடக்கோரி போராட்டம் நடத்தியவர்களை போலீசார் தடியடி நடத்தி கலைத்தனர்.

Story first published: Tuesday, April 11, 2017, 17:38 [IST]

English summary

People were protesting from morning in tirupur samalapuram to remove the tasmac. Police taken lahti charge in Tirupur Samalapuram. Many people got injured in this.