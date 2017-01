அலங்காநல்லூரில் 10 பேருடன் போலீஸ் பேச்சுவார்த்தை- இளைஞர்களை விடுவிக்க சம்மதம்

அலங்காநல்லூரில் கைது செய்யப்பட்ட மாணவர்களை விடுவிக்கக் கோரி பொதுமக்கள் முற்றுகைப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதை அடுத்து 10 பேரை பேச்சுவார்த்தைக்கு காவல்துறையினர் அழைத்துச்சென்றுள்ளனர்.

English summary

Jallikattu supporters staging protest at Alanganallur in Madurai. Police talks with up to 10 people in Alanganallur. The police consented to the release of youth