கூவத்தூர் ரிசார்ட்டுக்குள் நுழைந்தது அதிரடிப்படை... உச்சக்கட்ட பதற்றம்

எம்எல்ஏக்கள் கடத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக அளிக்கப்பட்ட புகாரையடுத்து கூவத்தூர் ரிசார்ட்டில் போலீசார் மற்றும் அதிரடிப்படையினர் நுழைந்துள்ளனர்.

English summary

Police Deployed in the Koovathoor Resort. Task force also enterd in the resort where MLAs are staying.