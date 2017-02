சசிகலா தங்கியுள்ள கூவத்தூர் ரிசார்ட்டில் போலீஸ் நுழைந்தது.. காப்பாற்றவா, கைது செய்யவா?

சொத்துக்குவிப்பு வழக்கில் சசிகலா குற்றவாளி என உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்ததையடுத்து அவர் தங்கியிருந்த கூவத்கூவத்தூர் ரிசார்ட்டுக்குள் போலீஸ் நுழைந்தள்ளது.

English summary

Police and task force entered in the Koovathoor resort where Sasikala Staying. Over thousands Police entered Koovathoor resort.