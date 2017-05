ஜெ. டிரைவர் மர்ம மரணத்துக்கு எடப்பாடி தான் காரணம்.. கனகராஜ் அண்ணன் தனபால் பரபரப்பு புகார்

கொடநாடு பங்களாவில் நடந்த கொலை, கொள்ளை தொடர்பாக ஜெயலலிதாவின் முன்னாள் கார் டிரைவர் கனகராஜ் அண்ணனிடம் போலீசார் விசாரணை நடத்தினர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

jayalalithaa's former car driver Kanagaraj brother Accusation on tn chief minister edappadi palanisamy to link with his brother murder case.