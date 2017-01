ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவாக போராட்டம் நடத்திய இயக்குநர் கவுதமன் மீது போலீஸ் தடியடி

ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவாக மதுரை அவனியாபுரத்தில் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தியவர்கள் மீது காவல்துறையினர் தடியடி நடத்தினர். இதில் இயக்குநர் கவுதமன் படுகாயமடைந்தார்.

Story first published: Saturday, January 14, 2017, 12:46 [IST]

English summary

police used batons on Director Gouthaman and public in Avaniyapuram Madurai who were protesting in madurai. The Politicians and Tamil activists condemns this action of police.