மஞ்சுவிரட்டை தடுப்பதா.. சிவகங்கை அருகே போலீஸ் வாகனம் மீது கல்வீச்சு.. 4 போலீசார் காயம்

சிவகங்கை அருகே மஞ்சுவிரட்டு நிகழ்ச்சியின் போது போலீஸ் வாகனம் மீது கல்வீச்சு நடந்துள்ளது. இதில் 4 போலீசார் காயமடைந்தனர்.

Story first published: Wednesday, January 18, 2017, 12:06 [IST]

English summary

Police vehicle attacked, stone pelting on Police vehicle near in Sivagangai during manjuviratu. In this incident 4 police were injured.