மைலாப்பூரில் போலீஸ் வாகனங்கள் தீக்கிரை.. போலீஸ் செக் போஸ்ட் நொறுக்கப்பட்டது

சென்னை: சென்னை மயிலாப்பூர் டி.வி.கோயில் தெருவில் வன்முறையாளர்களால் பல போலீஸ் வாகனங்கள் தீக்கிரையாக்கப்பட்டுள்ளன.

மெரினாவில், ஜல்லிக்கட்டு ஆதரவாளர்கள் மீது போலீசார் தடியடி நடத்தி கலைத்ததை கண்டித்து சென்னையில் பல இடங்களில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. காலையில் திருவல்லிக்கேணி பகுதியில் ஐஸ்ஹவுஸ் போலீஸ் நிலையம் மர்ம நபர்களால், தீக்கிரையாக்கப்பட்டது.

Several police vehicles set on fire in Chennai today. This is said to be a senior police officer's vehicle. @NewIndianXpress #jallikattu pic.twitter.com/C5moBr4OAY