மதுரை தமுக்கத்தில் நடைபெற்று வந்த மாணவர்கள் போராட்டம் வாபஸ்!!!

மதுரை தமுக்கம் மைதானத்தில் தொடர்ந்த மாணவர்களின் போராட்டம் முடிவுக்கு வந்தது. போலீசார் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதையடுத்து பேராட்டக்காரார்கள் போராட்டத்தை வாபஸ் பெற்றனர்.

Story first published: Monday, January 23, 2017, 20:00 [IST]

English summary

Police warns people who are protesting in tamukkam stadium to evict the place. Police says that people had come with illegal weapons.