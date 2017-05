சயானை சந்திக்க கேரள போலீசாருக்கு அனுமதி மறுத்தது ஏன்? மருத்துவமனை பரபரப்பு விளக்கம்

கொடநாடு கொள்ளை மற்றும் கொலையில்,சம்பந்தப்பட்ட சயான் கார் விபத்தில் சிக்கி கோவை மருத்துவமனையில் சிகிச்சைப் பெற்றுவருகிறார்.அவரைச் சந்திக்க இன்று வந்த கேரள போலீஸாருக்கு மருத்துவமனை நிர்வாகம் அனுமதி மறுத

English summary

Police were not allowed by the Doctors to investigate Sayan regarding Kodanad murder and robbery case, Sayan who injured in car accident and now undergoing treatment in Kovai private hospital.