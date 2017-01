அமைதி போராட்டம் நடத்தும் மெரினா போராட்டக் குழுவினர் மீது நடவடிக்கை இல்லை- சென்னை போலீஸ்

சென்னை மெரினாவில் போராட்டம் நடத்தி வரும் இளைஞர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்போவதில்லை என சென்னை காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.

Story first published: Thursday, January 19, 2017, 23:20 [IST]

English summary

Chennai Police says that they will not take any action on the students who are protesting in marina.