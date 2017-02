மன்னார்குடி குடும்ப ஆட்சி ஜனநாயகத்துக்கு ஏற்புடையதல்ல: எச்.ராஜா

தமிழகத்தில் மன்னார்குடி கும்பலின் ஆட்சி நடப்பது ஜனநாயகத்துக்கு எதிரானது என்றும் அது ஏற்புடையதல்ல என்றும் பாஜக தேசிய செயலாளர் எச். ராஜா கூறினார்.

English summary

Mannargudi dynasty should not be ruled in TN, If so, it is not acceptable in this democratic country, says H.Raja.