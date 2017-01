பொங்கலுக்கு விடுமுறை இல்லையா? இந்திய ஒருமைப்பாடு ஆட்டம் காணும் - வைகோ, வேல்முருகன் எச்சரிக்கை!!

பொங்கல் பண்டிகையை கட்டாய விடுமுறை பட்டியலில் இருந்து நீக்கியதற்கு வைகோ உள்பட பல்வேறு கட்சி தலைவர்கள் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Monday, January 9, 2017, 21:43 [IST]

English summary

MDMK chief vaiko, T.K. Rangarajan M.p., and Tamilaga Valvurimai Katchi leader velmurugan's condemned on central government announcement of pongal holiday