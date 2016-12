யாருக்கும் வெட்கமில்லை! சகிக்க முடியாத போயஸ் கார்டன் சரண்டர்கள்!!

பல்கலைக் கழக துணைவேந்தர்கள் உட்பட கல்வியாளர்களும் சசிகலாவிடம் போயஸ் கார்டனில் சரணடைவது சகிக்க முடியாத காட்சியாக இருக்கிறது.

Story first published: Friday, December 23, 2016, 13:56 [IST]

English summary

Political observers slammed University VCs also met Sasikala who try to become Extra constitutional authority in Tamilnadu.