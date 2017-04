ஓட்டுக்கு பணம் தருவோர் வாக்காளர்களை நாய்களாகவும், வேலைக்காரர்களாகவும் பார்க்கின்றனர் - கங்கை அமரன்

ஓட்டுக்கு பணம் தரும் அரசியல் கட்சியினர் வாக்காளர்களை நாய்களாகவும் வேலைக்காரர்களாகவும் பார்ப்பதாக பாஜக வேட்பாளர் கங்கை அமரன் தெரிவித்துள்ளார்.

BJP candidate Gangai Amaran accuses that politician who give money they are thiking that voters are dog. this kind of people will nor rectify their mistake.