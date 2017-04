பாஜகவின் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் ரஜினிகாந்த்... விடாமல் துரத்தும் கட்சிகள்!

ரஜினிகாந்தை அரசியல் கட்சிகள் நீண்ட காலமாக விடாமல் துரத்தி வந்த நிலையில் அதிலிருந்து சாமர்த்தியமாக தப்பினார்.

English summary

Political parties are planning to get Rajini's support by meeting him. But BJP has planned to give President post for him to get political gains. What will Rajini react?