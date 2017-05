பொன் அறச்சாலை அம்மனுக்கு தேர் திருவிழா… பூக்குழி இறங்கி பக்தர்கள் நேர்த்திக்கடன்: வீடியோ

பொன் அறச்சாலை அம்மன் கோயில் தேர் திருவிழா வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது. இதில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு பூக்குழியில் இறங்கி நேர்த்திக் கடன் செலுத்தினார்கள்.

Pon Arasalai Amman temple car festival held in Erode.

