ஓ. பன்னீர்செல்வம், பொன். ராதாகிருஷ்ணன் திடீர் சந்திப்பு… காரணம் என்ன?

முதல்வர் ஓ. பன்னீர்செல்வத்தை, மத்திய அமைச்சர் பொன். ராதாகிருஷ்ணன் தலைமைச் செயலகத்தின் இன்று திடீரென்று சந்தித்தார்.

English summary

Union Minister Pon. Radhakrishnan met Tamil Nadu Chief Minister O.Panneerselvam at Secretariat to discuss on various project.