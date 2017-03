பேச்சு நடத்துவோம், போராட்டத்தைக் கைவிடுங்கள்- நெடுவாசலில் பவ்யம் காட்டிய பொன்.ராதா

நெடுவாசல் சென்ற மத்திய இணை அமைச்சர் பொன்.ராதா கிருஷ்ணன் போராட்டத்தைக் கை விடுமாறு மக்களிடம் கேட்டுக்கொண்டார்.

English summary

State minister Pon. Radha krishnan went and met people in Neduvasal. In Neduvasal, people are protesting against hydrocarbon plan for last 21 days.