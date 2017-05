அரசியல் ஆதாயத்துக்காக நடத்தப்படும் வைரவிழா... பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் தாக்கு

தமிழர்களுக்கு துரோகம் செய்தோர்களை அழைத்து நடத்தப்படும் வைர விழா, அரசியல் ஆதாயத்துக்கானது என்று பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் கூறியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

pon. Radhakrishnan comment about DMK chief karunanidhi's diamond jublee function

Other articles published on May 20, 2017