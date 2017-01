செயல் தலைவராக மு.க. ஸ்டாலின்.. பொன். ராதாகிருஷ்ணன், ஜி.கே. வாசன் வாழ்த்து

திமுக செயல் தலைவராக மு.க. ஸ்டாலின் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார். அவருக்கு பொன். ராதாகிருஷ்ணன், ஜி. கே. வாசன் உள்ளிட்டோர் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர்.

English summary

The Union Minister Pon. Radhakrishnan and TMC leader G.K. Vasan greeted M.K. Stalin for selecting as a working president of DMK today.