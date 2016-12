அதிமுக பொதுச் செயலாளராக சசிகலா தேர்வு… பொன். ராதாகிருஷ்ணன் வாழ்த்து

அதிமுகவின் பொதுச் செயலாளராக வி.கே. சசிகலா நியமனம் செய்யப்பட்டதற்கு பொன். ராதாகிருஷ்ணன் வாழ்த்துக்களைத் தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Union Minister Pon. Radhakrishnan greeted Sasikala to select as a General Secretary of ADMK in General Body Meeting held in Chennai.