அசத்தும் அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டு.. பொன். ராதாகிருஷ்ணன், நடிகர் ராகவா லாரன்ஸ் பங்கேற்று ரசிப்பு

அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டு இன்று காலை தொடங்கிய சற்று நேரத்தில் அதனைக் காண மத்திய அமைச்சர் பொன். ராதாகிருஷ்ணன், நடிகர் ராகவா லாரன்ஸ் விழாவிற்கு வருகை தந்தார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Union Minister Pon. Radhakrishnan and Actor Raghava Lawrence have come to Alanganallur Jallikattu.